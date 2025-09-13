Mac de Thiès : affrontements entre prisonniers et gardes pénitenciers, des blessés signalés

De violents affrontements ont éclaté ce samedi 13 septembre 2025 à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès entre détenus et gardes pénitentiaires.



Selon des informations, les prisonniers en colère ont brûlé des matelas dans leurs cellules, obligeant les gardiens à riposter par des jets de grenades lacrymogènes. Plusieurs blessés ont été recensés parmi les détenus et évacués en urgence vers l’hôpital.



Les révoltés dénoncent la longueur de leurs détentions préventives, leurs dures conditions de vie ainsi que la mauvaise qualité des repas qui leur sont servis.



Alertées, les autorités judiciaires se sont rendues sur place pour échanger avec les détenus. Le calme est revenu provisoirement et des solutions ont été promises afin d’apaiser la situation.