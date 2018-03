Macky Sall : «Je condamne fermement les attentats de Ouagadougou»

Le chef de l’Etat Macky Sall s’est prononcé sur l’attentat de Ouagadougou qui a fait de nombreuses victimes. Le Président Sall qui s’est exprimé sur sa page Twitter s’est dit outré par cette attaque et a apporté son soutien au peuple burkinabé.



«Je condamne fermement les attentats de #Ouagadougou et exprime mon soutien total au peuple burkinabé. Mes pensées se tournent vers mon frère @RochKaborepf et les proches des victimes. Face à la barbarie, notre solidarité reste un rempart précieux», a-t-il écrit.



Pour rappel, des présumés terroristes ont mené vendredi matin une attaque contre la Primature et l’ambassade de France. On a dénombré pour le moment plus de 13 victimes, mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd que cela, informent certaines autorités de ce pays.