Macky Sall: « L’avènement de ce Sénégal zéro déchet dépendra de la volonté des citoyens »

Macky Sall a déclaré ce lundi que « l’avènement de ce Sénégal zéro déchet, qu’il a lancé samedi à Dakar, dépendra de la volonté des citoyens, saluant leur forte mobilisation, à la fin de la première cérémonie de l’année de levée des couleurs mensuelle à l’esplanade du Palais de la République, en présence des membres du gouvernement.



« L’avènement de ce Sénégal zéro déchet dépendra de la volonté des citoyens. L’Etat sera à leur côté pour mettre les dispositifs qu’il faut, les moyens et la réglementation pour accompagner ce vaste programme », a déclaré Macky Sall dans des propos rapportés par l’Aps.



« Avec l’appui de l’administration et la collaboration pleine entière des collectivités territoriales, à travers aussi des mouvements citoyens, associations, vous avez été nombreux partout au Sénégal, à Dakar comme dans les 13 autres régions du pays et dans toutes les autres villes et localités pour rendre le Sénégal propre. Je voudrais saluer cette mobilisation citoyenne et engager tous à préparer la prochaine au mois de février », a-t-il dit.



Selon le chef de l’Etat, le lancement de la campagne Sénégal « zéro déchet » était un « moment important de mobilisation citoyenne nationale » contre l’insalubrité publique et l’occupation anarchique de la voie publique.



Macky Sall a invité à « changer nos modes de fonctionnement en polluant moins et en gaspillant moins ». Il a affirmé avoir instruit le gouvernement de « réfléchir sur des procédures adéquates pour pouvoir dépasser les décharges publiques et passer à la valorisation des déchets ».



Dans cette perspective, il a annoncé que la décharge de Mbeubbeus, dans la banlieue de Dakar, sera une priorité absolue. La décharge « va passer vers une économie circulaire. Les déchets seront transformés », selon le président Sall.