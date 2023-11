Macky Sall : « La vocation de l’étudiant, c’est d’étudier, de finir et de sortir pour... »

« Je suis très heureux de visiter aujourd’hui ce chantier presque achevé de l’USSEIN, notamment le campus de Kaolack. Nous aurons à réceptionner définitivement ces travaux et à l’inaugurer dans trois mois. C’est le délai qui est donné par l’entreprise au gouvernement», a déclaré le chef de l’Etat.

« Ce n’était pas évident d’en faire une université des métiers, une université de l’entrepreneuriat. L’avenir, c’est l’entreprenariat et la jeunesse doit être formée à pouvoir entreprendre. On doit l’encadrer dans cette perspective et l’accompagner par des financements appropriés pour en faire demain des agri-preneurs, des entrepreneurs dans tous les métiers qui seront enseignés dans ce beau temple», a-t-il ajouté.

A l’en croire, cette université a déjà écrit ses lettres de noblesse pour avoir entamé ses premiers enseignements dans des locaux d’emprunt. «Il y a déjà 1000 lits en construction et les chantiers sont presque achevés », ajoute-t-il. S’adressant aux étudiants, il lance ces termes : «vous serez dans des conditions, d’ici quelques mois, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, évitez les grèves inutiles. La vie estudiantine est courte, vous devez en profiter pour vous former, acquérir les connaissances qui devront vous préparer à arpenter la vie. La vocation de l’étudiant, c’est d’étudier, de finir et de sortir pour des perspectives pour soi-même, pour sa patrie et pour son pays. Donc, concentrez-vous».

En cours de construction à Mbadakhoune dans le département de Guinguinéo, le campus de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) va être inauguré dans trois (3) mois, selon le président Macky Sall.