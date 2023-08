Macky Sall : Un Président ne devrait pas faire ça ! (Par Ibrahima Thiam)

En décidant il y a quelques semaines de renoncer à un troisième mandat et de ne pas se représenter en février prochain, Macky Sall a fait preuve d ’ intelligence politique et soigné sa sortie, partant du principe qu ’ il ne faut pas injurier l ’ avenir. Qui sait en effet si dans les années qui viennent il ne briguera pas à nouveau le suffrage des électeurs. Dans le doute, mieux vaut donc les brosser dans le sens du poil.



Pourquoi faut-il donc qu ’ aujourd ’ hui il entache cette révérence élégante, saluée par tous, en accordant l ’ absolution à Karim Wade et Khalifa Sall deux voleurs de grand chemin qui ont détroussé les finances publiques. Faut-il rappeler que ce dernier, alors maire de Dakar, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir détourné la caisse d ’ avance de la mairie de la capitale sénégalaise, 1,8 milliard de francs CFA ?



Quant à Karim Wade, le fils de l ’ ancien président de la République, Abdoulaye Wade, est-il nécessaire de rappeler qu ’ il a été condamné en 2013 pour enrichissement illicite et qu ’ il vivait en exil au Qatar ?

Or voilà qu ’ aujourd ’ hui, ceux qui auraient pu figurer dans le film « Ali Baba et les 40 voleurs » viennent de se voir délivrer un certificat de virginité par les députés sénégalais qui ont voté une réforme du code électoral qui va permettre à ces deux délinquants en col blanc de se présenter aux élections présidentielles de février 2024. On voudrait blanchir de l ’ argent sale qu ’ on ne s ’ y prendrait pas autrement. Quel exemple affligeant donné au peuple !



Et quelle crédibilité pourrait avoir demain l ’ un de ces deux individus s ’ il était élu président de la République. Crédibilité aux yeux des sénégalais les premiers et de la communauté internationale, en second ? Quelle confiance pourrait-on avoir en lui ? Quelle assurance aurait-on qu ’ il ne piochera pas dans les caisses de l ’ État, on connait le dicton « voleur un jour, voleur toujours ».



La porte est désormais ouverte à une grâce présidentielle de ces deux ex-dirigeants qui font honte à la politique. Macky Sall l ’ aurait-il accordée s ’ il avait brigué un troisième mandat, sans doute pas, mais aujourd ’ hui qu ’ il y a renoncé il refile la patate chaude à ses successeurs. Pas très glorieux !

Ainsi d ’ un côté, on sort de l ’ arène politique Ousmane Sonko pour de sordides questions de mœurs et on fait rentrer deux anciens gladiateurs déchus qui ont eu le tort d ’ aimer un peut trop l ’ argent des autres. Allez y comprendre quelque chose !

Dans une telle basse-cour, une poule elle-même n ’ y retrouverait pas ses poussins.



Ibrahima Thiam, Président du mouvement UN AUTRE AVENIR