Macky Sall à Edouard Mendy: "Je salue son courage, sa lucidité et son fair-play à toute épreuve"

Je félicite chaleureusement notre compatriote Édouard Mendy sacré meilleur gardien de but FIFA 2021 #TheBest. Je salue son courage, sa lucidité et Son fair-play à toute épreuve. Bravo Édouard ! pic.twitter.com/EKL9McCh4B

— Macky Sall (@Macky_Sall) January 18, 2022



Le président Macky Sall a adressé ses félicitations au gardien de l’équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy qui a remporté le prix « The Best » du meilleur gardien de but de l’année 2021, décerné par la FIFA.« Je félicite chaleureusement notre compatriote Édouard Mendy sacré meilleur gardien de but FIFA 2021 #TheBest. Je salue son courage, sa lucidité et Son fair-play à toute épreuve. Bravo Édouard ! », a tweeté le président Sall.Le Sénégalais, qui évolue à Chelsea, a devancé le Parisien Gianluigi Donnarumma et Manuel Neuer, le portier du Bayern Munich. Il succède à l’Allemand, qui avait gagné cette distinction l’année dernière.Pour rappel, Édouard Mendy a remporté la Ligue des Champions et la Supercoupe d’Europe en 2021.