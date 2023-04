Macky Sall à la levée du corps de Ibrahima Sène du PIT

Le Chef de l’État a honoré de sa présence, aujourd'hui, à l’hôpital Principal de Dakar, la cérémonie de levée du corps d’Ibrahima Sene, responsable des questions économiques au Parti de l'indépendance et du travail (PIT), décédé à Dakar dans la nuit de samedi à dimanche.



Dans une ambiance sombre, sans doute émotionnelle, la cérémonie a enregistré une série de discours, dont celui du président de la République Macky SALL qui a salué la mémoire d’un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux.



À sa famille, aux amis du défunt, le président de la République a présenté les condoléances de la nation.