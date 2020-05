Macky Sall annonce des mesures dont la réouverture des lieux de culte, le réaménagent des horaires du couvre-feu

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi soir plusieurs mesures dont le réaménagement des horaires du couvre-feu qui passent de 20H00 à 06H00, à désormais 21H00 à 05H00 (GMT et locale) à compter de mardi, au moment où le nombre de cas positifs au coronavirus ne cesse de grimper. Les lieux culte seront également rouverts.



« J’ai décidé de l’assouplissement des conditions de l’état d’urgence comme suit. A compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21 heures à 5 heures, au lieu de 20 heures à 6 heures. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9 heures à 16 heures », a annoncé M. Sall.



« Il sera également procédé à la réouverture des lieux de culte. Le Ministre de l’Intérieur, en rapport avec le Ministre de la Santé, engagera les consultations nécessaires avec les guides spirituels et les Associations religieuses, pour convenir des conditions et modalités », a-t-il ajouté.



Le chef de l’Etat a soutenu que » les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d’ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés un jour dédié au nettoiement. Ce jour sera déterminé par l’autorité compétente en fonction des contingences locales ».



Mais aussi, « les marchés hebdomadaires, communément appelés loumas, seront rouverts, mais dans les limites de chaque Département ».