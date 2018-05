Macky Sall annonce la tenue d’un conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur en juillet

«Le chef de l’Etat invite tous les acteurs du système universitaire, toutes les forces vives de la Nation à l’apaisement et au sens des responsabilités, en vue d’assurer le déroulement correct de l’année universitaire en cours et informe de la tenue, en début juillet 2018, en présence de toutes les composantes du secteur, notamment les étudiants, les enseignants et les partenaires sociaux, d’un Conseil présidentiel sur l’évaluation des réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche», a informé le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres qui s’est tenu mercredi.



Sur cette lancée, Macky Sall réaffirme son désir de faire : «de l’Education, de la Formation, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, des piliers de notre politique de développement économique et social» et, «de l’étudiant un acteur majeur de sa formation en vue de favoriser sa réussite et d’améliorer ses conditions de vie».



Le Président Sall de rappeler «les nombreuses actions menées dans ce domaine, depuis son accession à la magistrature suprême pour asseoir une université d’Excellence, au service des étudiants, des enseignants, des chercheurs et de tous les acteurs économiques et sociaux, notamment à l’issue des concertations nationales inclusives sur l’avenir de l’Enseignement supérieur et de la recherche».



Macky Sall s’est par ailleurs dit déterminé à «renforcer les infrastructures et améliorer les conditions sociales des étudiants et des enseignants, dans le cadre du Programme de Développement Stratégique de l’Enseignement supérieur, le Président de la République invite le Gouvernement à veiller à l’amélioration en permanence des conditions pédagogiques et sociales dans nos universités».



Il est en outre revenu sur le décès de Fallou Sène, en présentant une nouvelle fois ses condoléances à sa famille, aux étudiants, entre autres, avant de confirmer son tête-à-tête avec les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.