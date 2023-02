Macky Sall annonce un programme national de soutien au football local

Le président de la République, Macky Sall, a demandé au ministre des Sports et aux acteurs du football de lui proposer un programme national de soutien au football local football avec l'implication des entreprises publiques et privées.



« J’ai entendu votre appel sur la nécessité d'accompagner davantage le football local et du Beach Soccer. Je vais instruire le ministre des Sports et les membres de la Fédération de me proposer un programme de soutien au football local, qui impliquera le secteur privé, pour le sponsoring de nos équipes locales afin de renforcer les moyens de ces équipes. Mais l'Etat pourra s'appuyer directement sur les professionnels », a dit le Chef l’Etat, lors de la cérémonie de réception de l’équipe nationale local, vainqueur de l'édition 2022 du Championnat d'Afrique de football (CHAN) et celle de Beach Soccer.



Le Président n’a pas manqué de magnifier l’engagement, la détermination des footballeurs sénégalais sur les terrains.