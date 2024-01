Macky Sall aux "Lions" : « bon retour dans vos clubs respectifs»

Chers Lions,

Vous et votre staff avez mes encouragements. Les penalties sont toujours aléatoires. Bon retour dans vos clubs respectifs et bonne chance pour vos échéances futures.

— Macky Sall (@Macky_Sall) January 29, 2024



La Coupe d’Afrique des nations s’arrête en 8es pour les Sénégalais. Les « Lions » de la Téranga ont été éliminés lundi par les « Éléphants » de la Côte d'Ivoire après une séance des tirs au but.Réagissant à cette défaite, le président de la République, Macky Sall a d’abord encouragé l’équipe et le staff. À Sadio Mané et Cie, le président du Sénégal a laissé entendre qu’ils peuvent rejoindre directement leurs clubs respectifs sans passer par Dakar.« Chers Lions, vous et votre staff avez mes encouragements. Les penalties sont toujours aléatoires. Bon retour dans vos clubs respectifs et bonne chance pour vos échéances futures », a écrit Macky Sall.