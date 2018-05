Macky Sall case ses ex-détracteurs

Le chef de l’Etat a finalement récompensé Oumar Sarr. En effet, l’ex n°2 du Rewmi, qui a quitté la formation d’Idrissa Seck pour créer le Parti africain pour la renaissance libérale (Parel) et rejoindre dans la foulée les rangs de Benno Bokk Yakaar a été parachuté à la Société sénégalaise de réassurance dont il devient le Président du Conseil d’administration.



Une autre ancienne figure de l’opposition a aussi bénéficié des grâces de Macky Sall. Albé Ndoye, maire de Rufisque-Est et non moins ancien membre du Parti démocratique sénégalais (Pds), puis Bokk Gis Gis a été gratifié du poste de Président du conseil d’administration de la Société nationale d’assurance conseil.



Macky Sall qui a pris ces décisions lors du Conseil des ministres de mercredi, ne s’en est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a fait du patron de la 2S Tv, El Hadj Ndiaye, le Président du conseil d’administration de la Société de télédiffusion du Sénégal.