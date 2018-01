Macky Sall commandite un audit technique et financier du dispositif de gestion des déchets solides urbains

La grève des concessionnaires des ordures a eu l’effet de faire réagir le chef de l’Etat. En effet, ce dernier qui a présidé le Conseil des ministres a donné des instructions pour la modernisation de ce secteur, qui passe par un audit technique et financier.



C’est dans ce cadre qu’un audit technique et financier pour évaluer le dispositif de gestion des déchets solides urbains sera à diligenté, «sans délai, au niveau national et dans l’agglomération de Dakar en particulier».



Dans la même veine, Macky Sall recommande d’accélérer «la modernisation de la décharge de Mbeubeuss et à encadrer l’ouverture de décharges contrôlées dans les communes». Mais aussi, «à engager avec tous les acteurs impliqués, un processus de concertations en vue de la mise en œuvre consensuelle d’une stratégie nationale de gestion intégrée et durable des déchets solides urbains».