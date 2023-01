Macky Sall demande la mise en œuvre sans délais des mesures sur la sécurité routière

Après l’annonce des 23 mesures du gouvernement pour lutter contre l’insécurité routière, le Président Macky Sall exhorte au Premier ministre et aux ministres impliqués de mettre en œuvre sans délais, les mesures arrêtées en Conseil interministériel.



En Conseil des ministres, le Chef de l’Etat a reposé la « problématique du comportement global de la société face à la recrudescence des accidents de la route ».



Ainsi, le Président de la République a demandé au « Premier Ministre et aux ministres impliqués (Forces armées, Intérieur, Finances et Budget, Transports terrestres) de mettre en œuvre sans délais, avec l’implication de toutes les parties prenantes, les mesures arrêtées lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 11 janvier 2023.



L’application des décisions retenues, dit-il, fera l’objet, en « Conseil des ministres, d’un suivi et d’une évaluation hebdomadaire ».



Le Chef de l’Etat a, enfin, demandé au Premier Ministre « d’organiser, dans les meilleurs délais, une réunion spéciale sur le renouvellement prioritaire des parcs automobiles de transport, en relation avec les organisations de transporteurs et de chauffeurs ».