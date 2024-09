Macky Sall désigné président du Centre mondial sur l'adaptation aux changements climatiques

L'ancien Président Macky Sall a une nouvelle responsabilité à l'international. L'envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la planète) qui a participé à la 79e Assemblée générale des Nations Unies (0NU), a été désigné président du Centre mondial sur l'adaptation aux changements climatiques. La cérémonie s'est déroulée en présence de 14 chefs d'Etat et de Gouvernement.L'ancien chef de l'Etat sénégalais succède à l'ancien Secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon, qui deviendra président honoraire en janvier 2025. Dans un post sur Facebook, Macky Sall a salué le travail de son prédécesseur.« Je suis honoré d'avoir été désigné aujourd'hui président du Centre mondial sur l’adaptation en marge de l' #UNGA79 , en présence de 14 chefs d'État et de gouvernement ainsi que de 45 autres représentants. Je salue le travail de mon prédécesseur, l'ancien SG de l'ONU Ban Ki-moon, qui sera président honoraire du GCA à partir de janvier 2025 », a écrit l’envoyé spécial du 4P.Macky Sall a exprimé sa volonté de collaborer avec le Professeur Patrick V. Verkooijen et l'ensemble de la communauté du Gea (Global center on adaptation ou Centre mondial sur l'adaptation, en français) pour faire face aux défis du changement climatique.« Je suis heureux de travailler avec le dynamique Prof. Patrick V. Verkooijen et toute la communauté du Centre mondial pour l'adaptation au changement climatique afin de relever les défis liés au réchauffement climatique », a dit l’ancien président de la République du Sénégal.