Macky Sall est arrivé à Médina Baye

Le Président Macky Sall est depuis quelques minutes à Médina Baye. En effet, en ce jour qui commémore la naissance du Prophète Mouhamed (Paix et Salut sur Lui), le chef de l’Etat qui s’était déjà rendu à Tivaouane et Ndiassane effectue une visite dans la ville de Baye Niasse.



Reçu par le Khalife de Médina, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse, le Président Sall est actuellement à «Keur Gane», où il s’entretient avec le Guide religieux et l’Imam de la Grande Mosquée.



Macky Sall doit se rendre ensuite à Léona Niassène, Touba-Ndorong où il doit rencontrer la famille de Serigne Bassirou Mbacké, père de l’actuel Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou.