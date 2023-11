Macky Sall évoque la nécessité de poursuivre les patrouilles contre l’orpaillage clandestin

En conseil présidentiel dans la région de Kédougou, le président de la République, Macky Sall, a évoqué la nécessité pour les forces de défense et de sécurité de poursuivre les patrouilles menées le long de la Falémé (est), dans le but de mettre fin à l’orpaillage clandestin.



« Les forces de défenses et de sécurité, l’armée notamment, vont continuer les patrouilles pour empêcher la pollution de la Falémé », a assuré Macky Sall, lors d’un conseil présidentiel sur le développement de la région de Kédougou.



Le président de la République souhaite que l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, dont est membre le Sénégal, mène des actions de sauvegarde de l’environnement sur la partie sénégalaise de la Falémé.



Ce cours d’eau traverse la Guinée et le Mali aussi. Macky Sall a invité les populations proches de la Falémé à aider les forces de défense et de sécurité à combattre l’orpaillage clandestin.