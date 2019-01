Macky Sall gracie 804 personnes définitivement condamnées pour des infractions diverses

A l’occasion du nouvel an, le président Macky Sall a accordé la grâce à 804 personnes définitivement condamnées pour des infractions diverses, conformément à la Constitution, par décret n°2018-2287 du 31 décembre 2018.



Ces 804 personnes sont celles qui sont définitivement condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal. La mesure concerne des "délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de resocialisation, des personnes âgées de plus de soixante cinq (65) ans, des condamnés gravement malades et des mineurs".