Macky Sall inaugure la maison de l'ONU au Sénégal

Le président de la République Macky Sall a inauguré jeudi la Maison des Nations-Unies à Diamniadio. Il s'agit d'un site bâti sur une superficie de 13 hectares, dont les commodités répondent aux meilleurs standards des Nations Unies sur les normes de travail, afin de faciliter leur interaction dans la complémentarité.



« En plaçant cet édifice ici, au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio, nous avons voulu offrir aux 34 Agences onusiennes représentées au Sénégal un cadre adéquat de travail pour faciliter leur interaction dans la complémentarité. Cette Maison est notre contribution à la stratégie de l’Organisation visant à créer une meilleure synergie entre ses différentes entités chargées des activités opérationnelles de développement, de façon à améliorer leur collaboration et leur efficacité », a dit M. Sall.



« Il s'agit d’un bâtiment moderne, bâti sur une superficie de 13 hectares, dont les commodités répondent aux meilleurs standards des Nations Unies sur les normes de travail et impératifs de sécurité. Je rappelle que des unités de la Gendarmerie et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont déployées à proximité pour assurer la sécurité et la sûreté des lieux. Nous avons également voulu tenir compte des exigences de la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, le bâtiment a été conçu et équipé de façon à minorer ses besoins en électricité. Il est doté d’un système de mix énergétique utilisant le solaire en priorité et intègre 80 000 m2 d’espaces verts », a ajouté le chef de l’Etat devant les personnalités présentes.



En matière de politiques publiques, Macky Sall a fait savoir qu’une fois de plus, il a voulu matérialiser sa stratégie nationale de Partenariat public-privé. La Maison des Nations Unies est en effet le fruit d’un partenariat sous forme de location-vente, entre l’Etat du Sénégal et la société Envol Immobilier qui a conçu, financé et construit le projet.