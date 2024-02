Macky Sall : "la loi d'amnistie générale est en cours de finalisation"

Le président Macky a déclaré que la loi d’amnistie générale est en cours de finalisation. Face aux Sénégalais ce jeudi, il est revenu sur le sujet en précisant que le projet n’est pas tout à fait fini. À l’en croire, le gouvernement s’attèle á le mettre en place.



« La grâce et l'amnistie sont deux choses différentes (...) L'amnistie s'adresse aux faits et efface les faits. Nous voulons créer les conditions d'un apaisement pour arriver à un Sénégal de paix et de stabilité. La loi d'amnistie doit d'abord être validée, le gouvernement y travaille et elle devrait être validée par l’Assemblée », a-t-il précisé.



Pour le chef de l’État, cette loi permettra d’apaiser le pays. « Si nous devons passer par une loi pour éviter ce que nous vivons...pour cela je suis prêt à aller aussi loin que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal soit dans la paix et la stabilité », a informé Macky Sall.