Macky Sall lance Dakar First, un projet immobilier qui va générer 1.000 emplois permanents

Le président Macky Sall a procédé jeudi à la pose de la première pierre de Dakar First, un projet immobilier initié et financé par un groupement d’opérateurs privés chinois et sénégalais, qui va générer « 1.000 emplois permanents et 2.000 emplois temporaires avec un volet important de formations, de transferts de technologies ».



Ce projet de 5 tours de 30 étages, est composé d’appartements de standing. Chaque niveau contient 4 appartements, 67 villas Grand Standing avec des finitions haut de gamme. La livraison est attendue dans 22 mois. « Il ne s’agit pas d’une agglomération de fer, de verre et de béton mais une ville durable, une ville verte, tout le sens de l’aménagement vert pour donner à cette ville en émergence un supplément d’âme qui sera très suivie pour veiller aux directives de modernité et de durabilité. L’Etat a fait œuvre pionnière dans la construction structurante », a fait savoir Macky Sall.



En gestation depuis des années, Dakar First a dû utiliser les ressources de l’efficacité pour convaincre l’une des cent firmes chinoises les plus puissantes pour apporter une touche particulière à ce projet de 207 milliards de francs CFA. Tout semble prêt pour démarrer assez vite les constructions, a annoncé Pape Sall, promoteur de la partie sénégalaise.