Macky Sall lance la grande offensive contre les maladies non transmissibles

«Beaucoup de progrès ont été faits par nos pays dans la lutte contre les maladies infectieuses notamment le Vih Sida, le paludisme et la tuberculose. Par contre, les maladies non transmissibles comme l’hypertension, le diabète et le cancer sont devenues une préoccupation majeure pour nos Etats», a déclaré le chef de l’Etat Macky Sall qui présidait lundi, le lancement du 68e sommet de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) qui se tient actuellement à Dakar.



Et pourtant, relève-t-il, ces maladies sont la première cause de morbidité dans les pays tels que le Sénégal et dans d’autres pays de l’Afrique. Par conséquent, explique-t-il, des stratégies de prévention doivent être mis en œuvre afin de limiter son expansion, en conscientisant les populations. «Il me semble impératif d’apporter des solutions par rapport aux défis que posent ces maladies», ajoute-t-il.



Cependant, aucun pays surtout ceux du continent, ne peut venir seul à bout de ces maladies. D’où la nécessité, selon lui, de renforcer la collaboration entre eux, afin de sauver leurs populations des risques que font peser sur elles ces fléaux.