Macky Sall lance un clin d’œil aux enseignants

Le chef de l’Etat vient de boucler son discours à la Nation. Ce traditionnel exercice marqué cette année par la fin de son septennat a été l’occasion pour lui de lancer un clin d’œil aux enseignants, qui sont à leur énième plan d’action pour faire respecter au gouvernement ses engagements.



En effet, a-t-il dit, «l’éducation et la formation continuent de rester au cœur de nos priorités Au-delà des importants investissements dans le système éducatif, il nous faut davantage promouvoir l’apprentissage aux métiers par une formation professionnelle et technique qui prépare mieux à l’emploi et à l’auto emploi.»



Aux enseignants, le Président rappelle que déjà, plus de 40% du budget sont alloués à ce secteur. Dalleurs, c’est ce qui a fait que «ces dernières années, plus de 800 000 enfants ont pu rejoindre les chemins du savoir. Grâce à nos progrès dans la scolarisation et le maintien des filles à l’école, nous avons atteint la parité filles-garçons du préscolaire au baccalauréat.»



S’ y ajoute que, martèle-t-il, les abris provisoires ont été drastiquement réduits et des efforts considérables faits en directions des enseignants.



Avant de conclure « Je rends hommage, à cette occasion, à tous les enseignants de notre pays. Puisque l’enseignant est le premier intrant pédagogique, j’ai institué le Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’Enseignant afin que la nation honore chaque année nos meilleurs enseignants. »