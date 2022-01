Macky Sall "peiné" d'apprendre le décès de IBK

Le président sénégalais, Macky Sall s'est dit "peiné" d'apprendre le décès survenu ce dimanche de l'ex chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keita. «Je suis peiné d’apprendre le décès de M. Ibrahim Boubacar Keita, ancien Président de la République du Mali. Mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix à son âme», a tweeté M. Sall.



IBK qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé dimanche à son domicile de Bamako, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris. Elu président du Mali en septembre 2013, et réélu en 2018, IBK avait été renversé par des militaires en août 2020. Il avait 76 ans.