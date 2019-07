Macky Sall reconnait la baisse du niveau dans l’enseignement public

Le président sénégalais, Macky Sall a reconnu le faible taux de réussite au Baccalauréat et au Bfem, avouant que le niveau continue à baisser dans l'enseignement public, lors de la remise des prix aux lauréats du Concours général jeudi au Grand Théâtre.



« Il faut reconnaître que le niveau continue de baisser. Je pense à l'anglais. Normalement, tous nos bacheliers devraient être bilingues si nous étions efficaces dans notre formation en langues. Je pense aussi aux sciences, aux mathématiques et à l’histoire”, indique le président de la République », a dit le président, invitant « à une réflexion profonde sur ces problématiques majeures du système éducatif ».



Cent vingt et une (121) distinctions seront décernées à cent sept (107) lauréats pour l’édition de cette année du Concours général. Les filles ont encore damé le point aux garçons. Parmi les 107, 54 sont des filles soit 50,56%.