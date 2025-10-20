« Macky Sall se pavane sur la scène internationale… il devrait être considéré comme un paria » (Peter Doyle, ex-cadre senior du FMI)

À l’automne 2024, lorsque Ndongo Samba Sylla et moi avons souligné l’absurdité, compte tenu du rattachement historique du franc CFA à l’euro, des prévisions du FMI concernant l’inflation sur 12 mois au Sénégal, soit -13 % pour fin 2025 et +42 % pour fin 2026, nous notions que le FMI ne prêtait manifestement pas attention aux chiffres, pas même aux siens. Que pouvait-il encore se passer, nous sommes-nous demandé ?Nous étions loin de nous douter de la suite.Après un changement de gouvernement en avril 2024, des audits ont récemment confirmé que les emprunts contractés par le gouvernement à partir de 2019 dans le cadre de plusieurs programmes du FMI dépassaient de plus de 40 % du PIB les niveaux annoncés par le FMI, y compris au public sénégalais (voir graphiques). Cela pèsera sur le Sénégal pendant des générations.Cette longue tempête de crédit – principalement d’origine locale, non détectée par le personnel du FMI, et accompagnée d’importantes découvertes d’hydrocarbures – a fait suite à un épisode similaire au milieu du programme du FMI au Mozambique en 2016 et à un premier avertissement écrit en 2018 de la part de l’opposition (de l’actuel Premier ministre) concernant la falsification des données. Mais en vain.À la demande du FMI, qui souhaitait garantir rapidement l’accès au marché, le Parlement sénégalais s’est récemment engagé à reconnaître ces dettes, dans le cadre d’une loi de finances rectificative sans débat spécifique. De plus, aucun des fonctionnaires impliqués, dont la plupart occupent toujours leur poste et couvrent leurs traces, n’a été sanctionné. L’ancien président Sall, qui a orchestré la catastrophe, reste le bienvenu dans les plus hauts cercles diplomatiques internationaux. Et personne au FMI n’a été sanctionné ; ils ont simplement relevé leur objectif de solde primaire à moyen terme de deux points de pourcentage du PIB, et le tour était joué.Cette situation donne lieu à la pire forme d’aléa moral. Les prêteurs, les responsables du FMI, les politiciens et les technocrates au Sénégal et bien au-delà concluront que, s’ils recommençaient, ils s’en tireraient à nouveau. Et les éloges du FMI à l’égard de la transparence de ce gouvernement, présentée comme un rempart contre ce genre de situation, témoignent de la même naïveté sincère qui a facilité la catastrophe au départ.Le précédent ainsi créé laisse les institutions fiscales sénégalaises à la fois exorbitamment surendettées et très vulnérables à de nouveaux assauts de ce type, tout cela au détriment de populations parmi les plus pauvres de la planète.Cela ne peut pas durer.La clé est de mettre fin à la précipitation, source de toute cette débâcle : pour satisfaire leurs supérieurs, les employés du FMI ont manifestement négligé les vérifications essentielles de cohérence des données, la diligence raisonnable et le bon sens élémentaire.Au lieu de cela, tout en continuant à honorer intégralement toutes ses autres dettes publiques, le Sénégal devrait « isoler » le stock de dettes non déclarées et cesser de les rembourser en attendant un examen complet. En particulier, les créanciers qui ont enfreint la loi devraient voir leurs créances annulées, et les fonctionnaires qui ont agi illégalement devraient être poursuivis.Une étude rigoureuse de la destination des fonds (consommation publique / privée, investissements et / ou sorties de capitaux) devrait être menée, car cela pourrait transformer radicalement les données historiques, y compris le niveau du PIB, et donc la compréhension de la macroéconomie du Sénégal. Sans cela, aucune stratégie cohérente pour traiter la dette publique ne peut être élaborée à l’heure actuelle.La seule précaution à prendre dès maintenant concernant le règlement des dettes non déclarées est que, si certaines sont annulées, l’impact sur les créanciers locaux sera calibré de manière à les maintenir au-dessus de leurs exigences réglementaires en matière de fonds propres. Cela permettra de soutenir la stabilité financière nationale dans l’intervalle.Ce dispositif refroidira les créanciers potentiels. Mais loin d’être un inconvénient, c’est un avantage : ainsi piqués au vif, ils cesseront de traiter avec indifférence les faiblesses des rapports financiers.Sur le plan externe, une « transparence ex ante » mondiale est également nécessaire pour prévenir la récurrence des surprises en matière d’endettement : il s’agit notamment de modifier les lois sur l’insolvabilité souveraine, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, afin que les tribunaux de ces pays ne reconnaissent aucun nouveau prêt relevant de leur juridiction, à l’exception des accords de confirmation autonomes du FMI, à moins que l’ensemble des documents ne soit soumis aux parlements locaux au moins 30 jours avant la signature.Loin d’entraver un programme précoce du FMI pour le Sénégal, tout cela permet de rendre cohérent un programme de maintien, pendant que les données macroéconomiques sont corrigées, préfigurant une stratégie de dette à moyen terme, y compris sur la dette en devises étrangères.Qui doit porter le chapeau ?Il faut mettre fin à l’absurdité qui consiste à voir l’ancien président Sall se pavaner sur la scène internationale en tant qu’éminence grise après avoir présidé à ce désastre ; il devrait être considéré comme un paria.De même, le personnel du FMI est officiellement tenu de garantir la véracité des données du programme, et non de se cacher derrière les assurances d’autrui. Le fait que le FMI qualifie tout cela de « fausse déclaration » est donc une dissimulation. Au contraire, les directeurs du département Afrique et des affaires fiscales, responsables de la qualité du travail de leur personnel, n’ont apparemment jamais vu d’erreur dans les multiples programmes, malgré des projections d’inflation absurdes et un déficit budgétaire colossal, couronnés aujourd’hui par un plan qui aggrave toutes les erreurs, conçu sur la base de données macroéconomiques non corrigées et manifestement intenables.En conséquence, et pour souligner que, quoi qu’il en soit, avoir perdu de vue 40 % du PIB est inacceptable, la directrice générale devrait révoquer les deux directeurs.Sinon, elle devrait être démise de ses fonctions pour avoir toléré, voire encouragé, un échec aussi catastrophique dans le travail du personnel du FMI.Il faut donc mettre un terme à la précipitation : un programme provisoire du FMI pour le Sénégal, assorti de mesures de gel des dettes non déclarées, d’une responsabilité totale et d’une transparence ex ante, est désormais essentiel pour sauver les institutions budgétaires de ce pays et, par voie d’exemple, du monde entier.