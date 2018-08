Macky Sall se prononce sur les pénuries d’eau : «C’est avec douleur que je constate … »

Macky Sall se dit peiné par la pénurie d’eau qui sévit actuellement à Dakar. En effet, le chef de l’Etat, dans un entretien accordé au quotidien L’As, affirme vivre le calvaire des Dakarois «avec douleur».



«C’est avec douleur que je ressens les difficultés des populations de la région de Dakar à s’approvisionner en eau», a-t-il déclaré. Macky qui assistait aux sommets Cedeao-Ceaac, Cedeao et Uemoa dans la capitale togolaise les 30 et 31 juillet demande cependant aux habitants de la capitale sénégalaise plus de patience car une solution durable est en vue.



«Tout un programme d’urgence a été mis en place pour combler le déficit de 50 000 mètres cubes par jour à Dakar et qui a d’ailleurs été largement réduit avec la remise en service du 4e ballon anti-bélier de Keur Momar Sarr, sans compter la mise en œuvre définitive de la station de Bayakh visitée mardi par le Premier ministre», a-t-il fait savoir.



Il espère que d’ici peu, ce calvaire ne sera plus qu’un mauvais souvenir.