Macky Sall trace toutes les étapes de sa vie dans son livre "Le Sénégal au cœur"

Dans un livre de 168 pages intitulé "Le Sénégal de cœur", le président Macky Sall a tracé toutes les étapes de sa vie, passant par ses origines ethniques et sociales et surtout en répondant à Abdoulaye Wade qui l'avait d'appartenir à une famille d'esclaves.



En réponse à Wade, le chef de l'Etat écrit ceci: "Puisque j'en suis à mes origines et à ma famille, je ne peux passer sous silence, mes lecteurs et mes amis ne comprendraient pas, un point relatif à des propos nauséabonds qui en surprirent plus d'un. Des propos que l'on attendait pas de celui qui les a tenus, si l'on sait qu'il a eu la chance, l'honneur et le privilège d'avoir occupé les plus hautes fonctions..."



Poursuivant, Macky Sall affirme que ceux qui connaissent le Fouta et son histoire, ce qui semble pas être le cas de Abdoulaye Wade, savent qui je suis et d'où je viens. Ils savent que ma famille a ses racines dans le Toro et le Ngénar. Ils savent que je suis issu d'une lignée de nobles célèbres et prestigieux de guerriers", révèle-t-il.



Outre cette réponse à Wade, Macky Sall a abordé d'autres sujets notamment le "niangal" (sévère) dont il incarne pour beaucoup de Sénégalais. "Etre un homme d'Etat, cela veut dire trancher, prendre des décisions, rendre des arbitrages, donc mécontenter une partie de ceux qui subsistent le contrecoup de ces décisions", explique-t-il.