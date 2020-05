Macky Sall, ulcéré par le retard de la renégociation du contrat de l'autoroute à péage Dakar-AIBD

Le président Macky Sall est ulcéré par le retard de la renégociation du contrat de l’autoroute à péage Dakar-AIBD. Il semble recevoir une sensation de manque de volonté de la part des mandants de l’Etat et, à l’inverse, la mémoire d’une profusion de « déclarations méprisantes » de la part de la Senac SA qui semble avancer dans ce dossier selon son rythme.



« Je ne comprends pas pourquoi vous ne réglez pas cette affaire», s’est emporté le Président. «Je vous ai plusieurs fois relancé sur ce dossier, mais je vois que les choses sont restées en l’état », s’agace à nouveau Macky Sall.



Dans le but de baisser les tarifs du péage (2000 FCFA pour moins de 50km) jugés exorbitants, les négociations butent toujours sur le refus ferme du concessionnaire Senac SA, filiale de l’entreprise française Eiffage, de ne pas donner de suite à la volonté de l’Etat du Sénégal, selon L’Observateur.



À rappeler que la tension est déjà montée, récemment, à Dakar. En janvier dernier, des propos attribués à Xavier Idier, émettant de fortes réserves sur l’opportunité d’une renégociation, avaient indigné le Forum civil et le secteur privé local.