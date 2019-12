Macky assure qu' « Il n’y aura pas de sujet tabou » dans le Dialogue national

Le président de la République, Macky Sall, se veut très clair par rapport aux termes du Dialogue national qu’il a lancé le 28 mai dernier. Il a profité de l’installation du président du Comité de pilotage, Famara Ibrahima Sagna jeudi, au palais de la République, pour rappeler qu’il s’agira uniquement des questions d’intérêt général et qu’il n’y aura pas de sujet tabou.



« Il est dans notre tradition de nous concerter, le « Disso », c’est le sens de mon fondement et de ma démarche ». C’est en ces termes que le chef de l’Etat a annoncé les couleurs du dialogue national avec l’installation de Famara Ibrahima Sagna et les 86 membres du comité de pilotage.



Après avoir témoigné toute sa confiance envers les membres du comité, Macky Sall est revenu sur le sens même de son initiative : « Il s’agira non de débats crypto-personnels, mais d’un dialogue ouvert et sincère sur des questions d’intérêt national ».



Devant un parterre d’acteurs de la vie politique et de la société civile, le président Sall qui a tenu à les rassurer, a déclaré n’y aura pas de sujet tabou : « Toutes les questions de la vie politique, essentielles pour le devenir de notre pays, seront discutées dans les échanges ». Souhaitant ainsi que « les échanges se tiennent dans un esprit constructif et participatif, en toute liberté, dans un dialogue ouvert et sincère, sur des questions d’intérêt national ».