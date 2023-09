"Macky ne veut pas organiser les élections en 2024", selon Me Tine

Avocat de profession, Abdoulaye Tine explique les interdictions et autres brimades par un calcul électoraliste. Pour lui, "Macky Sall n'est pas dans une logique d'organiser des élections pour 2024."Dans les colonnes du journal L'Observateur Me Tine, indique que "pour la bonne et simple raison qu'aucune activité politique ne peut être autorisée, alors qu'on est à quelques encablures du démarrage de la supposée collecte des parrainages. Peut-on raisonnablement croire que dans ce climat politique, on peut s'acheminer vers les élections? Je n'y crois pas", apprécie-t-il.Abdoulaye Tine invite la diaspora à occuper l'Assemblée générale des Nations Unies les dates du 18 et 19 septembre afin de fustiger la politique de Macky Sall qui, à ses yeux, ne défend pas l'Etat de droit. "S'il continue à interdire les manifestations démocratiques au Sénégal et s'il continue à confisquer les libertés publiques, les Sénégalais n'auront d'autres possibilités que de s'inviter à l'Assemblée générale des Nations Unies pour montrer à la face du monde qu'il y a un fossé entre le discours de Macky Sall sur les droits humains et la réalité», propose la robe noire.