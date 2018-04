Macky va recruter 1 000 militaires libérés de l'Armée pour renforcer le Gmi : l'opposition est avertie

Il y a encore matière à interpréter pour l'opposition qui accuse le Président Macky Sall de préparer la police et la gendarmerie à la répression, dans ce contexte préélectoral très tendu. En effet, d'après la Direction générale de la police nationale, reprise par "Les Echos", le gouvernement va bientôt procédé au recrutement de 1 000 policiers auxiliaires, qui seront exclusivement au service du Groupe mobile d'intervention (Gmi).



Les critères de choix des candidats renseignent également sur le type de profil recherché. Les futures recrues doivent être libérées de l'Armée entre 2015 à nos jours, âgées de 27 ans au plus au 1er janvier, doivent être robustes et reconnues aptes à un service actif de jour comme de nuit, indemnes de toute affection donnant lieu à un congé de longue durée, de bonne moralité, d'une acuité visuelle très bonne.

En résumé, le gouvernement cherche des jeunes tout frais et qui ont été formés au combat pour renforcer les rangs du Gmi, qui est souvent en première ligne dans le maintien de l'ordre.

L'opposition qui prépare une grande mobilisation et annonce un 23 juin bis, le jour du vote du projet de loi sur le parrainage à l'Assemblée nationale devra avoir les nerfs solides.