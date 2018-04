Macky veut 2 millions de parrains

Le président de la République ne veut pas se limiter aux 65 000 parrains requis pour tout candidat à la Présidentielle, si le projet de loi passe à l'assemblée nationale. Macky a fixé à ses hommes un objectif de 2 millions de parrains.



Selon le journal L'Observateur, le patron de l'Alliance pour la République veut "convaincre plus de deux millions d’électeurs potentiels non seulement pour parrainer sa candidature mais aussi garantir sa réélection".

C'est dans cette optique que le parti au pouvoir a mis en place un dispositif de 5 pôles que sont : "Programme", "Mobilisation et Parrainage", "Organisation du congrès du parti", "Suivi de l’organisation du congrès de l’Internationale libérale" et "Communication"

Ces entités seront respectivement dirigées par Mahammad Dionne, Aminata Touré, Mbaye Ndiaye, Me Oumar Youm et El Hadji Kassé.



Il faudra beaucoup de détermination à l'opposition pour empêcher le président de la République de retirer son projet de loi sur le parrainage qu'elle juge anti-démocratique.