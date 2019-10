Macron met en garde contre la stigmatisation des musulmans dans le conflit autour du voile en France

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde contre le risque de "stigmatiser" les musulmans ou de lier la religion islamique à la lutte contre le terrorisme.



"Nous devons être solidaires de tous nos concitoyens", a déclaré M. Macron lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel, mercredi.



Il a fait cette déclaration alors qu'une Française a dit qu'elle engageait une action en justice contre des politiciens d'extrême droite qui lui reprochaient de porter un foulard islamique en public.



La France compte environ cinq millions de musulmans.



C'est la plus grande minorité musulmane d'Europe occidentale.



Le port du foulard ou du voile musulman - appelé hijab - est interdit dans les écoles françaises, les bureaux du gouvernement et certains autres bâtiments publics.



La France est officiellement un Etat laïque et les vêtements couvrants ont été au centre de nombreuses controverses ces dernières années.