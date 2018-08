Macron rend hommage à Kofi Annan

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la Paix, a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n’oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 août 2018



Emmanuel Macron a rendu hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la Paix Kofi Annan, soulignant que ni «son regard calme et résolu, ni la force de ses combats» ne seraient oubliés. Kofi Annan «a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats», a tweeté le président français peu après l'annonce de son décès.