Madagascar-Sénégal: Aliou Cissé émet des critiques envers l'arbitre du match

Bien qu’il soit « satisfait » du résultat (2-2) face au Madagascar, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a émis des critiques envers l’arbitre du match. Cissé a estimé que le juge du terrain a commis quelques erreurs qui sont discutables.



« Ça fait quand même deux matches qu’il nous arbitre contre, contre le Burkina ça fait pareil et aujourd’hui encore je crois qu’il a fait quelques erreurs. Ce serait quand même mieux qu’il revoie les choses quand il arbitre le Sénégal », a dit Cissé, qui réagissait après la rencontre.



« Mais on va rester calme car on n’a pas envie de se faire passer des gens qui se plaignent tout le temps. Il (l’arbitre) a pris certaines décisions qui sont discutables. Sur le premier but, il faut voir s’il y a pas hors-jeu et deuxième, le ballon était sorti. Ça fait quand même beaucoup. Deux fois l’arbitre donne deux buts discutables », regrette l’ancien capitaine des « Lions ».