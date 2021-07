Madagascar affirme avoir déjoué une tentative d’assassinat du président, deux Français arrêtés

La procureure générale du pays a annoncé des interpellations « dans le cadre d’une enquête pour atteinte à la sûreté de l’Etat », sans donner plus de précisions sur les motivations.



Le parquet malgache a annoncé avoir déjoué une tentative d’assassinat du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, et arrêté plusieurs personnes « étrangères et malgaches ». Parmi ces personnes arrêtées figurent deux Français, selon des sources diplomatiques.



« Plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été interpellés mardi dans le cadre d’une enquête pour atteinte à la sûreté de l’Etat », a déclaré, mercredi soir, la procureure générale, Berthine Razafiarivony. « Selon les preuves matérielles en notre possession, ces individus ont échafaudé un plan d’élimination et de neutralisation des diverses personnalités malgaches, dont le chef de l’Etat », a précisé la procureure, sans autre précision ni sur le plan échafaudé ni sur les circonstances de ces arrestations.



Le ministre de la sécurité publique, Fanomezantsoa Rodellys Randrianarison, a précisé jeudi que six personnes avaient été arrêtées – « un étranger, deux binationaux et trois Malgaches » – et que « la police avait des renseignements sur cette affaire depuis plusieurs mois ». « Des armes et de l’argent ont été saisis » lors des interpellations simultanées, « mais à des endroits différents », ainsi que « des documents officiels qui prouvent leur implication », a-t-il insisté. « L’étranger, a-t-il ajouté sans l’identifier, a caché derrière son activité économique ses projets malsains », a-t-il accusé.



Anciens officiers

L’opposition a condamné « toute tentative d’assassinat, que ce soit contre les dirigeants ou contre quiconque », a réagi Rivo Rakotovao, ancien président par intérim du pays, interrogé par l’Agence France-Presse (AFP). « Il ne faut pas profiter de cette situation pour mettre à mal la démocratie à Madagascar », a-t-il aussitôt mis en garde alors que le président actuel a la mainmise sur tous les leviers politiques et fait l’objet de critiques concernant notamment la liberté de la presse.



Sur l’identité des deux Français arrêtés, dont les épouses ont également été placées en garde à vue, il s’agirait d’anciens officiers. Le ministère des affaires étrangères français a confirmé à l’AFP avoir été « informé » de leur arrestation, mais n’a pas souhaité en dire davantage.