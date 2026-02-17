Madagascar: après le traumatisme du cyclone Gezani, «le soutien psycho-social est une nécessité» à Tamatave

Mama Tsara s’avance en souriant dans un petit bureau d’une école primaire de Tamatave transformée en centre d’hébergement. Mais très vite, les larmes montent aux yeux de cette vendeuse de charbon âgée de 60 ans lorsqu’elle se remémore le cyclone Gezani face à une travailleuse sociale. « Normalement, à mon âge, je devrais avoir l’esprit en paix, mais malheureusement, avec le cyclone, ce n’est pas le cas. Tous les biens de mes enfants ont été détruits par la pluie. Je suis très triste et je me sens perdue. Parler ne résout pas mes problèmes, mais au moins, en disant ce qui me fait mal, je me sens soulagée d’un poids. »



« Lors du passage du cyclone, tout le monde est en détresse »

Ce dispositif de soutien entièrement gratuit est porté par deux des régions les plus touchées par la catastrophe, l’Atsinanana et l’Analanjirofo, en partenariat avec l’Unicef.



Delphine Razafindrafara écoute attentivement les sinistrés qui en font la demande : « Lors du passage du cyclone, tout le monde est en détresse. Nous n’avons pas de riz ou d’eau à partager avec les gens, mais nous avons des oreilles qui écoutent sans juger les personnes. Les émotions : il y a la peur, l’angoisse, le doute, car on ne sait pas ce qu’il se passera après. C’est pour cela que le soutien psycho-social est une nécessité, pour que les sinistrés puissent parler de ce qui les fruste, de ce qui les stresse. »



À Tamatave, ils seront dans quelques jours jusqu’à une trentaine de travailleurs sociaux à parcourir quotidiennement les centres d’hébergement pour rencontrer les habitants durement éprouvés par la catastrophe.