Madagascar: la Solidarité syndicale se joint à la mobilisation et appelle au départ de Rajoelina

Les syndicats de travailleurs de Madagascar accentuent la pression sur le président Andry Rajoelina, une semaine après le début du mouvement de contestation inédit qui secoue actuellement la Grande Île. La Solidarité syndicale malgache, principale plateforme syndicale du pays, a appelé mercredi 1er octobre à une grève générale. Comme le collectif Gen Z, elle demande aussi la démission du chef de l'État.

RFI

