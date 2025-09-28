Madagascar: le mouvement de protestation se poursuit dans une atmosphère pesante

l’ordre, la population s’est précipitée dès l’aube du 27 septembre dans les marchés pour constituer des provisions, redoutant de nouvelles violences. Les commerces ont fermé dès 8h, les grossistes ont évacué leurs stocks par camion, par précaution, et les militaires ont pris position dans les points stratégiques de la ville, rapporte notre correspondante à Madagascar, Sarah Tétaud. Les deux victimes des tirs de la veille ont été enterrées dans la matinée et le reste de la journée s’est déroulé dans un calme surveillé.



À Majunga, ville côtière de l’ouest, après les pillages de la veille, qui ont visé trois quartiers, et au cours desquels l’Alliance Française et deux établissements scolaires ont été vandalisés, commerçants et habitants se sont organisés. Des groupes, armés de sagaies, ont gardé les boutiques. L’ambiance est restée extrêmement pesante toute la journée en ville malgré la présence policière.



À Tamatave, où la première nuit de couvre-feu n’a pas été respectée, le quartier du Bazar Kely a été attaqué. Magasins et échoppes ont été pillés, des pneus ont été brûlés sur les routes et des domiciles privés ont été cambriolés. Ce samedi 27 septembre, la ville tournait au ralenti, avec la plupart des commerces fermés.