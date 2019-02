Madické Niang annonce son soutien à Idrissa Seck au deuxième tour

Me Madické Niang a accepté sa défaite à l'élection présidentielle de ce 24 février 2019. Toutefois, il affirme que les résultats et le pourcentage de Idrissa Seck lui permettent d'aller au deuxième tour avec Macky Sall.



"J'ai toujours dit qu'en cas de second tour, je soutiendrai le candidat de l'opposition le mieux placé. Il se trouve aujourd'hui que ce candidat est Idrissa Seck, au vu des résultats qu'il a eus. Il n'y a rien qui puisse me pousser à revenir sur ma décision", a-t-il déclaré sur Walf Tv.