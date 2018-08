Madické Niang sur l'affaire Karim Wade: « le droit n’a pas été dit, c’est une décision scandaleuse »

« Nous avons démontré ce matin que Karim Wade est domicilié et votant au Point E et partir de ce moment, il peut saisir le président du tribunal d’instance de Dakar pour obtenir sa réinscription. La décision est scandaleuse, nous ne la partageons pas et plus loin j’accuse le système judiciaire d’être complice de ce qui est en train de se faire », a dit Me Niang.



Me Madické Niang qui dit avoir « des problèmes sérieux » concernant la bonne marche de notre justice, a déploré le fait que le président de la Cour suprême ait rejeté tous les arguments. « Il a rejeté tous nos arguments. Même l’avocat général a partagé nos arguments. Le président, évoquant l'article 11, a dit que le tribunal de Dakar est compétent parce que Karim s’est inscrit au Koweït, a expliqué l’avocat.



Sans vouloir dévoiler la prochaine stratégie qu'ils vont adopter, l’ancien ministre de la Justice sous Wade a promis que la bataille va continuer « aussi bien que le plan juridique que politique pour faire triompher leur cause ».