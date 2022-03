Madrid persuadé de renverser le PSG, Manchester United détruit par les légendes du club

Avantage Real

Le choc entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions, c’est mercredi soir, mais ça fait déjà les gros titres en Espagne. Le quotidien AS compare la forme des deux équipes ce matin, d’un côté une équipe prête, ils «croient» en la victoire et une autre dans «le doute». Pour résumer, le Real et le PSG sont dans une dynamique opposée. Les coéquipiers de Karim Benzema sont sur une série de trois victoires depuis leur défaite au Parc des Princes, tandis que les Parisiens ont perdu deux de leurs trois derniers matches. Pour le média, ça sent bon pour la Casa Blanca. Marca est du même avis, et compte énormément sur les jeunes. Le journal veut voir «la génération Vinicius», avec Camavinga, réaliser un nouvel exploit historique. «Ils célèbrent leur première grande soirée» peut-on lire sur leur première page. En France aussi, on se questionne sur les forces du PSG. «Avant le Real, un avertissement et des enseignements» titre Le Parisien ce matin.



La honte des Red Devils

Manchester United continue de crouler sous les critiques. Les Red Devils ont été dominés par Manchester City hier. Les Reds Devils ont tellement été acculés que c’était «honteux» pour le Daily Mirror. Les Citizens ont écrasé leurs rivaux 4-1 et remportent le 187ème derby de Manchester. Pour The Times, c’était le «Derby de l’humiliation pour United». Ils ont été «détruits» par Kevin De Bruyne, double buteur. Un «triste United déchiré en morceaux» peut-on lire en Une du Daily Express. Les légendes de Manchester United Gary Neville et Roy Keane n’y sont pas allés par quatre chemins pour qualifier ces joueurs «médiocres» de leur club de cœur: «Cinq ou six ne devraient plus jamais jouer, honteux, ils ont agité le drapeau blanc, c’est comme s'ils jouaient avec neuf hommes».



Le diable Giroud

Olivier Giroud fait la Une des quotidiens sportifs italiens ce matin. L'AC Milan est allé s'imposer sur la pelouse de Naples (1-0) ce dimanche, un concurrent direct au Scudetto. L’unique buteur de ce match, c’est Giroud, le tricolore a repris victorieusement un centre-tir de Davide Calabria. La «puissance Milan» titre La Gazzetta Dello Sport ce matin. C’est «le coup du diable» pour le Corriere Dello Sport. Les Rossoneri sont désormais invaincus depuis 6 rencontres. Ils reprennent provisoirement les commandes de la Serie A. C’est un «Giroud Scudetto» selon Tuttosport. Malheureusement le français est sorti sur blessure pendant la rencontre, sa cheville aurait tourné. L'AC Milan retient son souffle.