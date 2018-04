Mady Touré : « Je ne pense pas que le Maroc soit à la hauteur pour organiser la Coupe du Monde »

La déception est le sentiment qui anime le président de Génération-Foot, Mady Touré après l’élimination de son équipe par RS Berkane en 16ème de finale de la Coupe CAF. « Ce qui s’est passé avant et après le match est décevant ». Les dirigeants de RS Berkane ont accueilli Génération-Foot avec un vieux bus qui est tombé en panne et fait sept arrêts en cours de route.



Les Sénégalais étaient privés de terrain d’entrainement et contraints de s’entraîner sur la plage. Et lors de leur unique séance entrainement sur le terrain qui devait abriter le match, les dirigeants du club marocain avaient envahi l’air de jeu. Tout ceci laisse perplexe le Président de Génération-Foot sur la capacité de Maroc à organiser la Coupe du Monde 2026.



« Si on ne change pas les données, je dirais, si ces pratiques ne disparaissent pas, je ne pense pas que le football ira très loin. Ils (les Marocains) prétendent vouloir accueillir sur leur sol une Coupe du monde (celle de 2026). Et aujourd’hui, je ne pense pas qu’ils soient à la hauteur pour l’organiser. C’est regrettable ce qui s’est passé », a-t-il indiqué.



Il regrette également le refus de jeu des Marocains durant le match : « Ce qui est regrettable aujourd’hui, c’est l’antijeu des Marocains qui ont refusé de jouer. A (2-0), ils ont essayé de tuer le temps. A un moment donné, il n’y avait plus de ramasseurs de balles. Et quand on regarde tout cela, c’est regrettable pour le football africain ».