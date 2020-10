Magal 2020: 257 interventions, 525 victimes dont 18 morts, plus 200 consultations gratuites ( Sapeurs-pompiers)

La route menant vers Touba a fait plus de victimes que l’année 2019. C’est du moins ce qu’a révélé le Lieutenant-Colonel, Cheikh Tine, chef du détachement des Sapeurs-pompiers à Touba.



Faisant un premier bilan sur leurs sorties effectuées cette année 2020, il a informé que la brigade nationale des Sapeurs-pompiers a eu à faire 257 interventions, répertorié 525 victimes dont 18 pertes en vie humaine.



Colonel Tine de poursuivre sur la Rfm, sur les 18 morts, 16 sont liés aux accidents de la circulation et les autres 2 victimes des suites de maladies, en regagnant la ville sainte de Touba.



« Nous avons effectué plus de 200 consultations gratuites. Dans le cadre du ravitaillement en eau, nous avons soutenu cette opération en offrant 180 opérations de ravitaillements », a-t-il conclu.