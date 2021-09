Magal 2021: le PDS, BOKK GUIS GUIS, AJ/PADS, Crd et Jotna attendus à Touba ce jeudi

Le défilé des hommes politiques dans la ville religieuse de Touba, à quelques jours de l'édition 2021 du Magal se poursuit. Ce jeudi, la "Grande coalition" de l’opposition composée du PDS, BOKK GUIS GUIS, AJ/PADS et les coalitions CRD et JOTNA se rendront chez le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



La délégation quittera Dakar ce matin vers les coups de 9 heures et est attendue à Touba vers 11 heures, informe un communiqué.