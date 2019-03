Magal Prokhane: 3 tonnes d’aliments impropres à la consommation saisis par Le Service d’hygiène

Les éléments du Service d’hygiène veillent au grain sur la vente et l’usage des produits destinés à la consommation. Et lors des grands événements, des commerçants véreux font tout pour écouler leurs marchandises impropres.



A 24 heures de la célébration du grand Magal de Porokhane, La brigade régionale d’hygiène de Kaolack a procédé, dans le cadre des opérations de police d’hygiène, à la saisine de 3 tonnes d’aliments impropres à la consommation. Ce, en coordination avec les autres postes du département, à la tenue d’une opération de vérification et de contrôle des denrées alimentaires dans la commune de Porokhane.