Magal de Porokhane 2025 : Barthélémy Dias sollicite les prières du Khalife général des Mourides

En marge du Magal de Porokhane 2025, Barthélémy Dias a été reçu par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides. L’ancien maire de Dakar a saisi cette occasion pour formuler des vœux « de longévité et de santé au guide religieux. »



Il a également bénéficié des prières et bénédictions de Serigne Moussa Nawél Mbacké et de Sokhna Bally Mbacké, invoquant un Sénégal uni, apaisé et prospère.



Barthélémy Dias a enfin lancé un appel aux Sénégalais, « les exhortant à se recentrer sur l’essentiel, en privilégiant la paix, la solidarité et la cohésion nationale. »