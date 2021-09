Magal de Touba : 2.570 agents de police déployés sur le terrain

La police est prête pour garantir la sécurité des pèlerins et sur tous les niveaux. Pour cet événement spécial qui sera célébré ce dimanche 26 septembre 2021. Les autorités policières ont déjà mis les gros moyens pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens.



Plus de 2 500 policiers ont été déployés sur le terrain avant, pendant et après le grand Magal de Touba, événement marquant le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride. «La police a mis en place des postes avancés qui sont au nombre de sept. C'est un maillage qui permet aux populations de pouvoir s'adresser à la police pour éviter de parcourir de longues distances.



Cette méthode permet aux forces de l'ordre de pouvoir intervenir immédiatement en cas de besoin dans leur secteur. Pour chaque secteur, des officiers en tenue et en civil seront présents pour assurer la sécurité. Au total, 2 570 agents de police ont été déployés pour couvrir le Magal, sans compter le renfort des policiers en civils», a annoncé le directeur de la Sécurité publique.



Dans la couverture sécuritaire mise en place, la police a ciblé des zones «sensibles», telle qu'une partie de Mbacké, l'ancienne gare que les gens ont l'habitude d'appeler «Rail Ba», le marché Ocass et les grands lieux de grand rassemblement.



«Nous avons un dispositif adapté à la venue de milliers de personnes à Touba. Le dispositif est renforcé par une surveillance technique, notamment le déploiement de drones,

les caméras de surveillance», ajoute le Commissaire Ibrahima Diop.