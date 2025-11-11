Mahmoud Abbas effectue sa première visite en France en tant que président de l’État de Palestine

Les sujets qu’évoquera Mahmoud Abbas dans l’après-midi de ce mardi 11 novembre avec Emmanuel Macron au palais de l’Élysée à l'occasion de sa visite dans l'Hexagone sont nombreux. Le président palestinien arrive à Paris dans un moment particulier.



Alors que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza reste fragile et incomplet et que la France revendique un rôle actif dans la mise en œuvre du plan en 20 points de Donald Trump pour y ramener la paix, de nombreuses questions persistent en effet, d'autant plus que la deuxième phase de celui-ci est en cours d'élaboration : quels pays contribueront à la force internationale de stabilisation ? Quelles modalités pour le désarmement du Hamas ?



En recevant Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron rappellera, lui, la position de la France dans ce dossier : Paris est favorable à l'autodétermination des Palestiniens et à leur droit à un État indépendant, point sur lequel le plan de Donald Trump reste très vague. « Le président de la République et le président Abbas aborderont la question de la réforme de l'Autorité palestinienne, condition essentielle au retour durable de la stabilité et à l'émergence d'un État palestinien viable, démocratique et souverain, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël », a ajouté l'Elysée.



L'entourage du président français signale par ailleurs « une très grande inquiétude » face aux violences des colons israéliens en Cisjordanie. Celles-ci ont fait plus de 1 000 morts parmi les Palestiniens depuis deux ans.



À l'occasion de son entretien avec Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron pourrait également lui rappeler ce que la France attend de lui, en premier lieu une réforme de l'Autorité palestinienne.